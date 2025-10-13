Мир
12:58, 13 октября 2025Мир

В Кремле рассказали о контактах России и США по Украине

Песков: Контакты США и России по Украине продолжаются по соответствующим каналам
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Контакты между представителями России и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине продолжаются по соответствующим каналам. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Контакты по соответствующим каналам продолжаются. Но продвижения на треке, к сожалению, нет», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине.

Глава Белого дома, в свою очередь, отметил, что США урегулировали семь конфликтов, а восьмым станет украинский кризис. Он назвал большой ошибкой начало этого конфликта.

