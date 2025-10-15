Мир
16:04, 15 октября 2025Мир

Раскрыто отношение Трампа к возможности достижения мира на Украине

Politico: Трамп оптимистично относится к возможности достижения мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп оптимистично относится к возможности достижения мира на Украине после успешного обмена заложниками на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

«Президент Трамп давно выражал свое желание положить конец войне между Россией и Украиной, так же, как он освободил заложников и положил конец войне между Израилем и ХАМАС», — передает издание слова чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Россия должна быть мотивирована сесть за стол переговоров из-за своих военных и экономических позиций, поскольку, по словам Трампа, конфликт не идет на пользу России.

«Если бы они были умнее, они бы в срочном порядке заключили сделку, чтобы положить конец войне, которая нанесла значительный ущерб репутации России. (...) Президент [РФ Владимир] Путин неоднократно отвергал щедрые мирные предложения, которые были бы выгодны России», — уточнил источник.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет попросит страны НАТО увеличить закупку у США оружия для Украины. Отмечается, что 15 октября под руководством Германии и Великобритании будет скоординирована дальнейшая военная помощь Украине.

