США захотели еще больше заработать на Украине

Tagesspiegel: Хегсет попросит НАТО увеличить закупку у США оружия для Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет попросит страны НАТО увеличить закупку у США оружия для Украины. Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на дипломатов.

Отмечается, что 15 октября под руководством Германии и Великобритании «будет скоординирована дальнейшая военная помощь Украине».

По словам дипломатов, Хегсет, вероятно, обратится к союзникам с просьбой увеличить финансирование так называемой инициативы PURL, которая предусматривает продажу американских боеприпасов и оружия европейским странам, которые предоставят их Украине.

Ранее профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал недавнее исследование немецкого Института мировой экономики Киля, согласно которому объем военной помощи Украине резко сократился в июле и августе, несмотря на инициативу PURL. Он заявил, что Киеву пытаются продать несуществующее оружие, которое он не сможет использовать.

