04:06, 15 октября 2025Мир

В Европе раскрыли истинную ситуацию с оружием для Украины

Профессор Дизен: Киеву пытаются продать несуществующее оружие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Киеву пытаются продать несуществующее оружие, которое он не сможет использовать. Об этом сообщил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X, комментируя недавнее исследование немецкого Института мировой экономики Киля, согласно которому объем военной помощи Украине резко сократился в июле и августе, несмотря на инициативу PURL.

«Европа не может вести опосредованную войну против России самостоятельно. Соединенные Штаты продают оружие, которого у них нет, Европе, которая не может себе его позволить, чтобы вооружить Украину, у которой нет сил и средств для его применения», — написал он.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США 15 октября сделают крупное объявление по военной помощи Вооруженным силам Украины. Чиновник также призвал южноевропейские страны активнее оказывать военную помощь украинский стороне, особенно в рамках программы альянса PURL, предполагающей закупку оружия европейскими членами НАТО у США.

