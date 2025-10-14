Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:00, 14 октября 2025Мир

США анонсировали «крупное объявление» по военной помощи Украине

Постпред при НАТО Уитакер: США сделают крупное объявление по помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alex Brandon / AP

США 15 октября сделают крупное объявление по военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер, трансляция пресс-конференции доступна на официальном сайте Североатлантического альянса.

Чиновник также призвал южноевропейские страны активнее оказывать военную помощь украинский стороне, особенно в рамках программы альянса PURL, предполагающей закупку оружия европейскими членами НАТО у США.

«Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участия, сделать это», — сказал он.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ракеты Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут тройной вред внешнеполитической обстановке.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США анонсировали «крупное объявление» по военной помощи Украине

    На курорте Сбера занялись восстановлением популяции белки-телеутки

    ЦБ понизил курс доллара

    Экс-ректор российского университета профсоюзов опроверг обвинения против него

    Военная помощь Европы Украине резко сократилась

    Москвичам дали надежду на потепление

    На Мадагаскаре придумали замену президенту

    В России отреагировали на решения ЕСПЧ в пользу Грузии

    В Норвегии отказавшегося играть за Россию футболиста назвали спасением для сборной

    Царев назвал абсурдом лишение его гражданства Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости