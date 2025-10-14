Постпред при НАТО Уитакер: США сделают крупное объявление по помощи Украине

США 15 октября сделают крупное объявление по военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер, трансляция пресс-конференции доступна на официальном сайте Североатлантического альянса.

Чиновник также призвал южноевропейские страны активнее оказывать военную помощь украинский стороне, особенно в рамках программы альянса PURL, предполагающей закупку оружия европейскими членами НАТО у США.

«Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участия, сделать это», — сказал он.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ракеты Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут тройной вред внешнеполитической обстановке.