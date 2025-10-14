Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 14 октября 2025Россия

В Совфеде ответили на данные о поставках Украине до 50 ракет Tomahawk

Сенатор Пушков: Поставки Украине ракет Tomahawk нанесут тройной вред
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

В случае если США поставят Украине ракеты Tomahawk, они не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут тройной вред внешнеполитической обстановке. Об этом, комментируя данные о поставке Киеву до пяти десятков ракет, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Так парламентарий отреагировал на публикацию газеты The Financial Times, в которой говорилось, что США могут передать ВСУ от 20 до 50 ракет Tomahawk. Такое число готово к передаче, уточнялось там.

«Это тот самый случай, когда на поле боя для Украины ситуация никак не изменится, но зато общий вред может быть огромный, причем вред тройной: и для перспектив урегулирования украинского кризиса; и для отношений между Вашингтоном и Москвой; и для глобальной безопасности, поскольку такая поставка неизбежно приведет к новому уровню эскалации конфликта», — написал член Совфеда.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп стоит перед дилеммой: выполнить ли свою угрозу и нанести этот ущерб или же не принимать такое решение.

Ранее Трамп назвал условие передачи Украине ракет Tomahawk. Он заявил, что это произойдет, если украинский конфликт не будет урегулирован. Американский лидер сообщил, что обсудит возможную поставку Киеву этих ракет с президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    Правозащитники оценили возможный выход на свободу делавшего кукол из детей некрополиста

    Астрофизик оценил опасность выброса с Солнца одного из крупнейших за год протуберанца

    Шаляпин назвал певицу-эталон женской грации

    Зеленский высказался о создании военной администрации в Одессе

    Монеточка порассуждала о возвращении в Россию

    ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете «Победы»

    Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

    Медведев высказался приходе во власть участников СВО

    Скандальная российская певица решила заняться производством спермы быков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости