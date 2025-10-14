В Совфеде ответили на данные о поставках Украине до 50 ракет Tomahawk

Сенатор Пушков: Поставки Украине ракет Tomahawk нанесут тройной вред

В случае если США поставят Украине ракеты Tomahawk, они не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут тройной вред внешнеполитической обстановке. Об этом, комментируя данные о поставке Киеву до пяти десятков ракет, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Так парламентарий отреагировал на публикацию газеты The Financial Times, в которой говорилось, что США могут передать ВСУ от 20 до 50 ракет Tomahawk. Такое число готово к передаче, уточнялось там.

«Это тот самый случай, когда на поле боя для Украины ситуация никак не изменится, но зато общий вред может быть огромный, причем вред тройной: и для перспектив урегулирования украинского кризиса; и для отношений между Вашингтоном и Москвой; и для глобальной безопасности, поскольку такая поставка неизбежно приведет к новому уровню эскалации конфликта», — написал член Совфеда.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп стоит перед дилеммой: выполнить ли свою угрозу и нанести этот ущерб или же не принимать такое решение.

Ранее Трамп назвал условие передачи Украине ракет Tomahawk. Он заявил, что это произойдет, если украинский конфликт не будет урегулирован. Американский лидер сообщил, что обсудит возможную поставку Киеву этих ракет с президентом России Владимиром Путиным.

