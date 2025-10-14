Раскрыто количество готовых к передаче Украине ракет Tomahawk

FT: США могут передать Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk

Власти США могут передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) от 20 до 50 дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон сообщает газета The Financial Times (FT).

«Вашингтон может выделить для Киева от 20 до 50 ракет Tomahawk», — пишет издание, отмечая, что передача такого количества ракет вряд ли сможет повлиять на ход вооруженного конфликта.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что поставка Вашингтоном ракет Tomahawk может кончиться плохо для всех и прежде всего — президента США Дональда Трампа.