Трамп заявил об ожидании победы России на Украине

Трамп заявил, что ожидал победу России на Украине в первую неделю СВО

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидал победу России на Украине в первую неделю проведения специальной военной операции (СВО). Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции, трансляция велась на сайте Белого дома.

«(Президент России Владимир Путин) должен был выиграть эту войну за одну неделю. А теперь она идет четвертый год. Это не очень красит его, так называемую военную машину», —сказал Трамп.

Также президент Соединенных Штатов сообщил, что продолжает усердно работать над завершением украинского конфликта. Он также задался вопросом, что было бы большим достижением — мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной.