Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 15 октября 2025Мир

Лавров рассказал об отношениях России с США, Украиной и ЕС

Лавров: Трамп пытается понять суть первопричин конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал об отношениях России с Соединенными Штатами, Евросоюзом и Украиной. Об этом дипломат упомянул в интервью «Коммерсанту».

По словам Лаврова, в отличие от других западных представителей Дональд Трамп и его команда пытаются понять суть первопричин украинского конфликта. В частности, признать ошибочность расширения НАТО.

«Президент США Дональд Трамп уже давно и несколько раз говорил, что это было ошибкой [экс-президента] Джо Байдена и что это надо исправить, этого нельзя допускать», — отметил глава МИД.

При этом страны-члены ЕС хотят сделать украинский кризис «конфликтом Трампа», посетовал Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что Москва исходит из понимания администрацией президента США последствий возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. Он также сообщил, что Россия не запрашивала у администрации Трампа встречу по возможной передаче ракет Киеву.

В свою очередь, в Кремле рассказали, что Штаты способны оказывать давление на Европу, но антироссийские настроения внутри Европейского союза достигли такой степени сплоченности, что повлиять на них тяжело даже Вашингтону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывших бойцов «Азова» начали задерживать на Украине. Их обвиняют в похищении людей во время мобилизации

    Самолет министра войны США экстренно сел в Британии

    Москвичам рассказали о погоде в выходные

    Путин подписал закон о запрете на автосписание денег за онлайн-подписки

    Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов

    Москвичам пообещали потепление

    В Раде заявили о двукратном росте дезертиров

    Лавров раскритиковал Рютте и других западных политиков за слова о силе России

    Россиянам назвали способ вернуть часть денег на «Госуслугах» при покупке жилья

    В российском городе кипятком затопило жилой дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости