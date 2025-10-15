Лавров рассказал об отношениях России с США, Украиной и ЕС

Лавров: Трамп пытается понять суть первопричин конфликта на Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал об отношениях России с Соединенными Штатами, Евросоюзом и Украиной. Об этом дипломат упомянул в интервью «Коммерсанту».

По словам Лаврова, в отличие от других западных представителей Дональд Трамп и его команда пытаются понять суть первопричин украинского конфликта. В частности, признать ошибочность расширения НАТО.

«Президент США Дональд Трамп уже давно и несколько раз говорил, что это было ошибкой [экс-президента] Джо Байдена и что это надо исправить, этого нельзя допускать», — отметил глава МИД.

При этом страны-члены ЕС хотят сделать украинский кризис «конфликтом Трампа», посетовал Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что Москва исходит из понимания администрацией президента США последствий возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. Он также сообщил, что Россия не запрашивала у администрации Трампа встречу по возможной передаче ракет Киеву.

В свою очередь, в Кремле рассказали, что Штаты способны оказывать давление на Европу, но антироссийские настроения внутри Европейского союза достигли такой степени сплоченности, что повлиять на них тяжело даже Вашингтону.