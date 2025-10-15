Мир
18:10, 15 октября 2025Мир

Лавров раскрыл реакцию России на возможную передачу Tomahawk Украине

Лавров: Москва исходит из понимания США последствий передачи Tomahawk Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Москва исходит из понимания администрацией президента США Дональда Трампа последствий возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «КоммерсантЪ», текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Исходим из того, что там сидят умные и опытные люди, которые сами все прекрасно понимают, поскольку это переведет ситуацию в совершенно другую плоскость», — подчеркнул дипломат.

Он сообщил, что Россия не запрашивала у администрации Трампа встречу по возможной передаче ракет Киеву. Глава российского МИД отметил необходимость участия американских военнослужащих в обслуживании вооружения и указал на заявления президента России Владимира Путина.

«Это будет также означать опаснейшее обострение отношений между Россией и США. Не сомневаюсь, что там это понимают», — резюмировал Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова связала стремление Киева получить Tomahawk с готовящимися терактами. По ее мнению, о подготовке терактов президент Украины Владимир Зеленский говорил в видеообращении 8 октября.

