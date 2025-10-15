Лавров раскрыл реакцию России на возможную передачу Tomahawk Украине

Лавров: Москва исходит из понимания США последствий передачи Tomahawk Украине

Москва исходит из понимания администрацией президента США Дональда Трампа последствий возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «КоммерсантЪ», текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Исходим из того, что там сидят умные и опытные люди, которые сами все прекрасно понимают, поскольку это переведет ситуацию в совершенно другую плоскость», — подчеркнул дипломат.

Он сообщил, что Россия не запрашивала у администрации Трампа встречу по возможной передаче ракет Киеву. Глава российского МИД отметил необходимость участия американских военнослужащих в обслуживании вооружения и указал на заявления президента России Владимира Путина.

«Это будет также означать опаснейшее обострение отношений между Россией и США. Не сомневаюсь, что там это понимают», — резюмировал Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова связала стремление Киева получить Tomahawk с готовящимися терактами. По ее мнению, о подготовке терактов президент Украины Владимир Зеленский говорил в видеообращении 8 октября.