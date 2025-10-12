В Кремле рассказали о неконтролируемой ненависти Европы к России

Ушаков: Ненависть Европы к РФ тяжело пробурить даже США

США способны оказывать давление на Европу, однако антироссийские настроения внутри Европейского союза (ЕС) достигли такой степени сплоченности, что повлиять на них тяжело даже Вашингтону. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок доступен в Telegram-канале последнего.

«Американцы могут, конечно, влиять и влияют (на Европу — прим. «Ленты.ру»), но там такая степень, я бы даже сказал, сплоченной ненависти европейцев в отношении России, что ее трудно пробурить, даже используя американский бур», — отметил помощник президента.

При этом, по словам Ушакова, Европа впервые выступает против Москвы «одним голосом» — крайне воинственным и негативным, что лишает ее возможности найти пути для диалога. «Этот голос закрывает для них же самих возможности найти какие-то нюансы в отношениях с нашей страной», — сказал он.

Ранее Ушаков заявил, что контакты России и США продолжаются по закрытым каналам, стороны постоянно разговаривают. Они продолжаются, мы постоянно разговариваем», — рассказал он.