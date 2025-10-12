В Кремле рассказали подробности о связях России с США

Ушаков: Контакты России и США продолжаются по закрытым каналам

Контакты России и США продолжаются по закрытым каналам, стороны постоянно разговаривают. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок доступен в Telegram-канале последнего.

Так он ответил вопрос о нынешней ситуации, связанной с контактами между представителями Кремля и Белого дома. «Они продолжаются, мы постоянно разговариваем», — рассказал помощник президента.

Ушаков также отметил, что Россия и США делают в данный момент «какие-то вещи», которые могут быть незаметны. Однако, заверил он, рано или поздно они станут заметны, а работа между двумя странами продолжается.

Ранее Ушаков заявил, что контакты между Россией и США после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продолжаются. По его словам, договоренности на августовском саммите не нравятся Киеву и Европейскому союзу.