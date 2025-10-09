Мир
15:24, 9 октября 2025Мир

Ушаков поспорил с Рябковым насчет итогов встречи на Аляске

Ушаков заявил, что контакты России и США не исчерпаны после Аляски
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Контакты между Россией и США после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продолжаются. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Контакты проводятся как раз на основе тех договоренностей и тех пониманий, которые были сформулированы непосредственно перед встречей на Аляске и в ходе этой встречи», — сказал политик.

При этом Ушаков подчеркнул, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, не нравятся странам Европы и Украине, которые, по его словам, не хотят мирного урегулирования конфликта с Россией.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявлял, что импульс мирного процесса по Украине, достигнутый во время встречи на высшем уровне на Аляске, оказался исчерпан. Он добавил, что исчезновение этого импульса стало результатом деструктивной деятельности прежде всего стран Европейского союза.

