Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:54, 15 октября 2025Мир

Трамп рассказал об отношениях Путина и Зеленского

Трамп: Враждебные отношения Путина и Зеленского мешают урегулированию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Враждебные отношения российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского мешают урегулированию на Украине. С таким мнением перед журналистами выступил глава США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Посмотрим, между ним и Зеленским существует большая враждебность, вы, вероятно, заметили, и, я думаю, это мешает процессу», — высказался политик.

До этого Трамп заявлял, что Путин и Зеленский «ненавидят друг друга» до такой степени, что это не позволяет им «говорить друг с другом».

В свою очередь, ранее украинский лидер заявил, что Киеву необходима встреча с Владимиром Путиным, несмотря на то, что стороны могут испытывать друг к другу взаимную неприязнь. Однако до этого политик отклонил приглашение Путина провести переговоры о мирном урегулировании конфликта в Москве.

В свою очередь, Трамп допустил, что все переговоры об урегулировании украинского конфликта, возможно, придется вести ему из-за сложных отношений между главой РФ и украинским лидером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал обсудить с Зеленским наступление Украины. Он раскрыл, что стало препятствием урегулированию конфликта

    Трамп заявил о торговой войне США и Китая

    Трамп рассказал о текущей ситуации с преступностью в США

    Западный журналист высмеял заявление генсека НАТО о помощи Киеву

    Плющенко раскрыл методику тренировок 12-летнего сына

    Трамп заявил об ожидании победы России на Украине

    Американский конгрессмен рассказал об огромных подводных кораблях пришельцев

    Захарова оценила работу Института национальной памяти Украины

    В зоне СВО заметили «ложный» дрон ВСУ

    Сенат США в очередной раз не принял законопроект о финансировании правительства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости