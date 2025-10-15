Трамп рассказал об отношениях Путина и Зеленского

Трамп: Враждебные отношения Путина и Зеленского мешают урегулированию

Враждебные отношения российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского мешают урегулированию на Украине. С таким мнением перед журналистами выступил глава США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Посмотрим, между ним и Зеленским существует большая враждебность, вы, вероятно, заметили, и, я думаю, это мешает процессу», — высказался политик.

До этого Трамп заявлял, что Путин и Зеленский «ненавидят друг друга» до такой степени, что это не позволяет им «говорить друг с другом».

В свою очередь, ранее украинский лидер заявил, что Киеву необходима встреча с Владимиром Путиным, несмотря на то, что стороны могут испытывать друг к другу взаимную неприязнь. Однако до этого политик отклонил приглашение Путина провести переговоры о мирном урегулировании конфликта в Москве.

В свою очередь, Трамп допустил, что все переговоры об урегулировании украинского конфликта, возможно, придется вести ему из-за сложных отношений между главой РФ и украинским лидером.