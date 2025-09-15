Бывший СССР
Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным

Зеленский: Встреча с Путиным необходима, несмотря на взаимную неприязнь
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Киеву необходима встреча украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что стороны могут испытывать друг к другу взаимную неприязнь. Об этом заявил глава украинского государства, передает газета The Hill.

«Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лиц [друг друга]», — приводятся в публикации слова украинского лидера.

Ранее Зеленский отклонил приглашение Путина провести переговоры о мирном урегулировании конфликта в Москве. «Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам», — заявил он.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что это мешает им общаться. В связи с этим он допустил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине ему придется вести самому.

