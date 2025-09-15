Трамп назвал причину нежелания Путина и Зеленского общаться друг с другом

Трамп: Путин и Зеленский не разговаривают, потому что ненавидят друг друга

Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский не могут общаться из-за ненависти, которую испытывают друг к другу. Об этом заявил глава США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

«Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом», — отметил он.

В связи с этим американский лидер допустил, что все переговоры об урегулировании украинского конфликта ему придется вести самому.

Ранее Трамп упрекнул Зеленского в том, что тот не слишком быстро согласился на переговоры, подчеркнув, что для танго нужны двое. Он назвал удивительным тот факт, что когда Путин хочет пойти на переговоры, Зеленский — не хочет и наоборот.