Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского лидера Владимира Путина о встрече в Москве и позвал его в Киев. Об этом он заявил в интервью ABC News.

«Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам», — сказал он на фоне разрушенного завода в Закарпатье. Это предприятие, по утверждению украинской стороны, якобы производило кофемашины. После удара по нему начался пожар, который не могли потушить несколько суток.

Путин может приехать в Киев Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский в третий раз повторил свой тезис, будто Путин на самом деле не хочет встречаться с ним, выставляя невыполнимые условия. «Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву. Россия начала говорить о встрече — это уже хорошо. Но нет пока готовности к миру», — сказал он 4 сентября.

Приглашение Зеленского в Москву назвали тестом на мир

4 сентября депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал приглашение в адрес Зеленского приехать в Москву. Парламентарий назвал этот шаг российских властей тестом на мир. По его мнению, если бы украинский лидер действиельно стремился к урегулированию конфликта, то место проведения встречи ему было бы безразлично.

Ранее Путин заявил, что готов к прямым контактам с Зеленским, и пообещал стопроцентную гарантию безопасности президенту Украины в случае его приезда в Москву. Он подчеркнул готовность российской стороны обеспечить все условия для работы и проведения встречи на высшем уровне. В Кремле добавили, что российский лидер пригласил Зеленского в Москву, чтобы поговорить, а не чтобы вынудить того капитулировать.

Зеленский анонсировал появление тысяч солдат НАТО на Украине

На фоне отказа от переговоров с Россией Зеленский заявил, что страны НАТО отправят значительное количество военнослужащих на Украину. Он сообщил, что Киев обсуждает с союзниками развертывание их войск, и речь идет не о единицах солдат, а о тысячах. При этом в Москве предупредили, что военный контингент стран Североатлантического альянса в случае его появления на территории Украины станет законной целью для Вооруженных сил (ВС) РФ.

Однако в Европе начали открещиваться от планов послать своих военных на Украину. В частности, премьер федеральной земли Бавария и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер отметил, что считает подобную идею нереализуемой, поскольку Вооруженные силы Германии сейчас находятся на пределе своих возможностей. Также о нежелании ставить под угрозу жизни своих сограждан высказали такие страны из «коалиции желающих», как Польша, Италия, Румыния, Япония и Хорватия.