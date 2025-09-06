Зеленский позвал Путина в Киев

Зеленский отклонил предложение Путина о встрече в Москве и позвал его в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского лидера Владимира Путина о встрече в Москве и позвал его в Киев. Об этом он заявил в интервью ABC News.

«Он может приехать в Киев. Если человек не хочет встречаться во время войны, он, может предложить что-то, не приемлемое ни для меня, ни для других. Это как если бы я сказал, что он должен приехать в Киев», — сказал он.

По его словам, Путин предложил Москву как место встречи лишь для того, чтобы ее отложить. Зеленский подчеркнул, что не может приехать в столицу РФ, пока Украина «каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил об отказе Зеленского приехать в Россию. «Это было предложение Путина. И мы видели, что оно было отвергнуто Зеленским через его министра иностранных дел», — сказал он.