В Кремле напомнили об отказе Зеленского приехать в Россию

Песков напомнил, что Зеленский отверг приглашение Путина приехать в РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва видела, что украинский лидер Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«Это было предложение Путина. И мы видели, что оно было отвергнуто Зеленским через его министра иностранных дел», — напомнил Песков.

Ранее Песков объяснил, что Путин пригласил Зеленского в Москву, чтобы поговорить, а не чтобы вынудить его капитулировать. «Зеленского приглашали в Москву поговорить, а не капитулировать», — пояснил чиновник журналистам.

