Путин высказался о прямых контактах с Зеленским

Путин заявил о своей готовности к прямым контактам с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов к прямым контактам с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума, его слова передает ТАСС.

«Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам», — сказал он.

Российский лидер также отметил противоречивость заявлений Киева. Путин подчеркнул, что совсем недавно украинская власть исключала всякие контакты, а сейчас Украина их предлагает.

На этой же сессии президент России назвал лучшее место для переговоров. В качестве переговорной площадки он предложил столицу Российской Федерации — Москву.