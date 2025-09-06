Немецкий политик оценил возможность размещения войск НАТО на Украине

Премьер Баварии Зёдер: Размещение войск НАТО на Украине маловероятно

Размещение войск НАТО на Украине маловероятно. Так эту возможность оценил премьер федеральной земли Бавария и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью Rheinische Post.

«Мне трудно представить, чтобы там были размещены войска НАТО. Россия никогда бы этого не допустила. Это стало бы предвестником вступления Украины в НАТО», — сказал он.

По его мнению, немецкая армия не готова к отправке на Украину, поскольку Вооруженные силы (ВС) Германии сейчас находятся на пределе своих возможностей. В заключение Зёдер призвал вернуть воинскую повинность в ФРГ, так как «от этого никуда не деться».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что страны НАТО отправят тысячи военнослужащих на Украину в рамках гарантий безопасности. «Да, это будет точно не в единицах, а в тысячах. И это факт, но об этом еще немного рано говорить», — сказал он.