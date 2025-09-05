Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:46, 5 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал появление тысяч солдат НАТО на Украине

Зеленский: Украина обсуждает присутствие тысяч солдат НАТО на территории страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Global Look Press / Keystone Press Agency

Страны НАТО отправят тысячи военнослужащих на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

Он сообщил, что Киев обсуждает с союзниками развертывание их войск, и речь идет не о единицах солдат, а о тысячах. «Да, это будет точно не в единицах, а в тысячах. И это факт, но об этом еще немного рано говорить», — сказал Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что военный контингент стран Североатлантического альянса в случае его отправки на территорию Украины станет законной целью для Вооруженных сил (ВС) РФ. По его словам, именно возможное размещение иностранного контингента в стране является одной из первопричин втягивания Киева в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал появление тысяч солдат НАТО на Украине

    Больше половины немцев поддержали отправку войск на Украину

    ВСУ столкнулись с нехваткой иностранной техники

    США поставят Украине первую партию способных бить вглубь России ракет ERAM

    Названа уникальная производственная отрасль России

    В одном из корпусов Третьяковской галереи произошло задымление

    На Украине назвали число пленных солдат ВСУ

    Трамп пригрозил ЕС

    19-летнюю военнослужащую «Азова» ликвидировали на донецком направлении

    Стало известно о созданной в ВСУ «роте смерти»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости