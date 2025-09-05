Зеленский анонсировал появление тысяч солдат НАТО на Украине

Зеленский: Украина обсуждает присутствие тысяч солдат НАТО на территории страны

Страны НАТО отправят тысячи военнослужащих на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

Он сообщил, что Киев обсуждает с союзниками развертывание их войск, и речь идет не о единицах солдат, а о тысячах. «Да, это будет точно не в единицах, а в тысячах. И это факт, но об этом еще немного рано говорить», — сказал Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что военный контингент стран Североатлантического альянса в случае его отправки на территорию Украины станет законной целью для Вооруженных сил (ВС) РФ. По его словам, именно возможное размещение иностранного контингента в стране является одной из первопричин втягивания Киева в НАТО.