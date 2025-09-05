Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 5 сентября 2025Мир

Еще одна страна ЕС отказалась отправлять войска на Украину

Глава МО Анушич: Хорватия не намерена отправлять войска на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Хорватия не намерена направлять свой военный контингент на Украину даже при прекращении огня. Об этом заявил глава министерства обороны (МО) республики Иван Анушич, его слова приводит телерадиокомпания HRT.

«Хорватская армия не отправится на Украину. Мы не готовы, не хотим и не планируем отправлять наши войска на Украину. В последние несколько дней события развивались очень быстро, и некоторые решения, принятые отдельными странами НАТО и "коалицией желающих", связаны с идеей отправки войск. Хорватия не участвует в этом», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

При этом Анушич отметил, что Загреб продолжит помогать Киеву во всем, чем страна помогала до сих пор, а именно: политической поддержкой, военной, технической и финансовой помощью.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что военный контингент стран НАТО в случае его отправки на территорию Украины станет законной целью для Вооруженных сил (ВС) России.

По словам главы государства, именно наличие иностранных воинских контингентов на украинской территории является одной из первопричин втягивания Киева в состав НАТО, Запад должен помнить о последствиях подобных решений.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Зеленский встретился с Фицо

    Боец СВО вытащил раненого сослуживца из-под завалов подземного тоннеля после удара ВСУ

    Украинку из ЛНР отправили за решетку за шпионаж

    Российские войска продвинулись в Харьковской области

    Россиянка описала странный вирус в Турции словами «мутит, крутит, а потом понос»

    Боец СВО предпенсионного возраста совершил подвиг в бою и пропал на 400 дней

    Звезда шоу «Дом-2» высказалась о постановках на проекте

    В России разработали первый в мире учебный БЭК

    В МИД обвинили Британию в воровстве и пригрозили последствиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости