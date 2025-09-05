Глава МО Анушич: Хорватия не намерена отправлять войска на Украину

Хорватия не намерена направлять свой военный контингент на Украину даже при прекращении огня. Об этом заявил глава министерства обороны (МО) республики Иван Анушич, его слова приводит телерадиокомпания HRT.

«Хорватская армия не отправится на Украину. Мы не готовы, не хотим и не планируем отправлять наши войска на Украину. В последние несколько дней события развивались очень быстро, и некоторые решения, принятые отдельными странами НАТО и "коалицией желающих", связаны с идеей отправки войск. Хорватия не участвует в этом», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

При этом Анушич отметил, что Загреб продолжит помогать Киеву во всем, чем страна помогала до сих пор, а именно: политической поддержкой, военной, технической и финансовой помощью.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что военный контингент стран НАТО в случае его отправки на территорию Украины станет законной целью для Вооруженных сил (ВС) России.

По словам главы государства, именно наличие иностранных воинских контингентов на украинской территории является одной из первопричин втягивания Киева в состав НАТО, Запад должен помнить о последствиях подобных решений.