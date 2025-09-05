Бывший СССР
12:49, 5 сентября 2025

Путин пригрозил иностранным контингентам на Украине превращением в военную цель

Путин напомнил, что западные войска на Украине станут законной военной целью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Находящийся на Украине иностранный контингент военных станет для Вооруженных сил РФ (ВС РФ) законной целью для поражения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), сообщает ТАСС.

По словам главы государства, именно наличие иностранных воинских контингентов на территории Украины является одной из первопричин втягивания Киева состав НАТО, Запад должен помнить о последствиях подобных решений.

«Если будут появляться войска, тем более сейчас, то исходим из того, что это будут законные цели для поражения», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что, в случае достижения долгосрочного мира, никакого смысла в нахождении западных контингентов на Украине нет. Кроме того, президент России добавил, что ключевое значение имеют достигнутые договоренности, Москва готова их исполнять.

«Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть достигнуты для России для Украины», — резюмировал Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о желании переговорить с Путиным в ближайшее время. Глава Белого дома отметил, что между Москвой и Вашингтоном идет хороший диалог.

