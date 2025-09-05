Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:03, 5 сентября 2025Бывший СССР

Путин пообещал 100-процентную гарантию безопасности Зеленскому

Путин пообещал Зеленскому 100-процентную гарантию безопасности в Москве
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Россия обеспечит 100-процентную гарантию безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае его визита в Москву. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. (...) Пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная», — рассказал президент.

Ранее Путин заявил, что готов к прямым контактам с украинским лидером Владимиром Зеленским. Российский лидер также отметил противоречивость заявлений Киева. Путин подчеркнул, что совсем недавно украинская власть исключала всякие контакты, а сейчас Украина их предлагает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Многие скажут: да, это безобразие». Что рассказал Путин про высокие зарплаты, льготную ипотеку и снижение ключевой ставки?

    В России заметили «радиационные» туманы

    Почесывание спины за деньги стало новым вирусным трендом

    После завершения сессии ВЭФ Путин вернулся к своему месту с одной целью

    Выброшенный в ковре после расправы россиянин выжил благодаря прохожим

    Европу и США обвинили в гибели 38 миллионов человек из-за санкций

    «Самая сексуальная в мире судья» в крошечном бикини попала на обложку журнала

    Агрессивный россиянин устроил дебош в самолете и заплатил за это десятки тысяч рублей

    Путин высказался о ловушке сырьевого партнера для России

    Футболист «Спартака» заявил о желании задать один вопрос Карпину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости