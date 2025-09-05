Путин пообещал 100-процентную гарантию безопасности Зеленскому

Путин пообещал Зеленскому 100-процентную гарантию безопасности в Москве

Россия обеспечит 100-процентную гарантию безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае его визита в Москву. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. (...) Пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная», — рассказал президент.

Ранее Путин заявил, что готов к прямым контактам с украинским лидером Владимиром Зеленским. Российский лидер также отметил противоречивость заявлений Киева. Путин подчеркнул, что совсем недавно украинская власть исключала всякие контакты, а сейчас Украина их предлагает.