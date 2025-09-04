Приглашение Зеленского в Москву назвали тестом на мир

Депутат Госдумы Белик назвал приглашение Зеленского в Россию тестом на мир

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал приглашение в адрес президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву. Его слова приводит РИА Новости.

Белик назвал тестом на мир приглашение Зеленского в Россию. По мнению депутата, если украинский лидер стремится к урегулированию конфликта, то место проведения встречи ему будет безразлично.

«Если же ему [Зеленскому] нужен пиар и очередной скандал для повышения рейтинга, то конечно он будет искать страны, в которых ему позволят вести себя таким образом», — отметил он.

По мнению парламентария, на данный момент мяч в вопросе прекращения конфликта находится на стороне Украины. Процесс урегулирования зависит от смелости Зеленского, подчеркнул Белик.

Ранее Зеленский во второй раз отказался ехать в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. «Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву. Россия начала говорить о встрече — это уже хорошо. Но нет пока готовности к миру», — сказал он.