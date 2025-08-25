Мир
04:33, 25 августа 2025Мир

Лавров высмеял версию о якобы ударе России по производившему кофемашины заводу

Лавров отверг версию о производстве кофемашин на атакованном ВС РФ заводе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mauro Pimentel / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг слова о якобы ударе Вооруженных сил (ВС) России по производившему кофемашины заводу. Соответствующее заявление он сделал в интервью NBC News, полную версию которого приводит МИД РФ.

По его словам, Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала намеренно цели, не связанные с украинскими военными. Министр иностранных дел подчеркнул, что у российской разведки имеется «достоверная информация» по данным вопросам. «Понимаю, что некоторые люди очень наивны. <...> Увидев кофемашину "на витрине", они думают, что их-то здесь и производят», — отметил он.

В мае Лавров назвал ответные удары Вооруженных сил России после атак Киева на гражданскую инфраструктуру РФ естественными. По его словам, Киев также «прекрасно знает», что Россия наносила удары исключительно по военным объектам и объектам, которые используются Вооруженные силы Украины (ВСУ).

