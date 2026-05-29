Названы три причины сильной сонливости после еды

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Сильная сонливость после еды может быть признаком опасных состояний. Об этом рассказал директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Алексей Москалев в интервью KP.RU.

Тревожными причинами сонливости академик назвал инсулинорезистентность, хроническое воспаление и нарушение сна. Он пояснил, что такие состояния могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других проблем со здоровьем. «При постоянном и ярко выраженном желании заснуть после приема пищи рекомендуется обратиться к врачу», — подчеркнул Москалев.

Также, по словам Москалева, причиной сонливости могут быть резкие скачки уровня глюкозы после сладостей и других быстрых углеводов. Чтобы не чувствовать усталость после еды, врач посоветовал чаще выбирать цельнозерновые продукты, овощи и бобовые, а также сочетать углеводы с белками и полезными жирами. Кроме того, он рекомендовал соблюдать порядок приема пищи: сначала есть овощи и белковые продукты, а затем гарнир.

При этом эксперт отметил, что легкая сонливость после обеда сама по себе считается нормальной реакцией организма. После еды активируется парасимпатическая нервная система, которая помогает пищеварению и вызывает расслабление. Дополнительно желание отдохнуть может усиливаться из-за естественного дневного спада активности, связанного с биоритмами человека.

Ранее диетолог Клара Фернандес заявила, что утренние привычки влияют на ночной сон. По ее словам, чтобы высыпаться по ночам, нужно готовиться с утра: просыпаться в одно и то же время, делать зарядку и выходить на улицу.

