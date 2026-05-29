02:52, 29 мая 2026Мир

Трамп назвал условие возобновления атак на Иран

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал условие возобновления атак на Иран. Об этом сообщает РИА Новости.

По его. словам, это произойдет при попытке навязать США невыгодные условия сделки. Он подчеркнул, что в этих переговорах все козыри якобы остаются у американской стороны.

«Я веду переговоры, они ведут переговоры, они очень хитрые и умелые переговорщики, но, в конце концов, все козыри на руках у нас», — сказал он.

Ранее стало известно, что переговорные группы США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней, и теперь документ ожидает одобрения президента США Дональда Трампа, поскольку иранская сторона дала согласие.

