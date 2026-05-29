Лучиди: СМИ умолчали об итальянских компонентах в дронах ВСУ при ударе по Старобельску

Итальянский журналист Андреа Лучиди в беседе с ТАСС заявил, что местные средства массовой информации, освещая трагедию в Старобельске, не упомянули о возможном наличии итальянских компонентов в использованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотниках.

По его словам, в репортажах не было «ни слова» об этом факте, хотя заявление с места событий сделал ирландский журналист Чей Боуз.

Лучиди отметил, что новость о теракте все еще распространяется в Италии, вызывая возмущение и стыд у многих граждан, несмотря на попытки некоторых журналистов исказить информацию. Особую критику журналиста вызвал репортаж государственной телерадиокомпании RAI: корреспондент, находившаяся в Старобельске вместе с иностранными коллегами, по словам Лучиди, не продемонстрировала сочувствия жертвам и их семьям. В сюжете постоянно использовалось слово «сомнение», а примерно через минуту после начала речь зашла о «российской бомбардировке Киева».

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на 22 мая. Президент РФ Владимир Путин дал приказ Минобороны представить предложения по ответу на атаку.