Трое маленьких детей погибли на фестивале воздушных змеев из-за лески

Tribune India: шесть человек погибли на фестивале воздушных змеев из-за острой лески

Шесть посетителей фестиваля воздушных змеев Уттараян в индийском штате Гуджарат погибли, еще 176 получили травмы из-за лески. Об этом сообщает Tribune India.

Мероприятие ежегодно проводится во всех городах штата в честь окончания зимы. Накануне полиция предупреждала участников о запрете использования острых лесок для запуска змеев и призывала соблюдать меры безопасности.

Острая леска, которую все же применили некоторые участники, запуталась вокруг шей жертв и перерезала им горло, после чего они погибли. В результате за выходные в штате умерли шесть человек, в том числе трое маленьких детей.

Одной из погибших стала двухлетняя девочка, которая вместе с отцом каталась на велосипеде в городе Бхавнагар. Ребенка госпитализировали, но несмотря на оказанную врачами медицинскую помощь, девочка скончалась в больнице. Другой погибшей оказалась трехлетняя индианка, которая вместе с матерью шла домой в городе Виснагар — леска перерезала ей шею. Третий погибший — семилетний ребенок из города Раджкот. Он напоролся на леску, когда ехал на велосипеде с родителями, которые купили ему змея.

Аналогичным образом погибли несколько взрослых в городах Вадодара и Гандинагар и округе Кач. Леска перерезала шеи трем велосипедистам.

По данным экстренных служб, еще 130 человек получили порезы, 46 участников фестиваля — упали с высоты, пытаясь запустить змеев.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Пудуккоттай, штат Тамилнад, на фестивале Джалликатту погибли два зрителя. Животные прорвались через ограждения и подняли на рога двух человек.