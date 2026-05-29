07:58, 29 мая 2026

Украинские заградотряды расстреляли своих сослуживцев

Марина Совина
Фото: Stringer / Reuters

Украинские заградотряды открывают огонь при любой попытке своих сослуживцев покинуть позицию. В случае поимки они издеваются над беглецами, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Заградотрядам неважно, почему солдат попытался покинуть позицию: пошел он за водой или испугался Они с дрона видят движение, передают по рации, что будут стрелять. Если не расстреляли и поймали — начинают издеваться», — отметил собеседник.

Как утверждается, в заградотряды набирают военных из националистических подразделений, являющихся более идейными и подготовленными в сравнении с простыми мобилизованными.

Ранее сообщалось, что украинские заградотряды убили своих сослуживцев из артиллерийских орудий в селе Гранов Харьковской области. Как указал источник, ВСУ убили собственных военнослужащих из артиллерийских орудий.

До этого заградотряды украинской Нацгвардии не дали отступить подразделениям ВСУ у села Зыбино в Харьковской области.

