Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 9 мая 2026РоссияЭксклюзив

Желающим просить повышение на работе россиянам дали совет

Аналитик Остроносова: Просьба о повышении на работе при выгорании — это ловушка
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники зачастую просят повышение в тот момент, когда уже находятся на грани выгорания, рассказала «Ленту.ру» директор по продукту «КвантИнсайт» ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец» Карина Остроносова. По ее словам, многие ошибочно полагают, что новая зарплата или должность вернут интерес к работе.

«Это ловушка. Когда человек истощен, он подсознательно просит не роста, а спасения. Руководитель это чувствует даже без всякой аналитики и с высокой вероятностью откажет. После отказа выгоревший сотрудник окончательно теряет мотивацию и либо увольняется, либо остается, но работает вполсилы», — объяснила Остроносова.

По словам эксперта, повышение, которое было получено из состояния усталости, не помогает. Через пару месяцев энтузиазм заканчивается, а человек оказывается на более ответственной позиции с теми же внутренними ресурсами.

«Прежде чем идти к начальнику, честно ответьте себе на вопрос, вы хотите повышения, потому что вам тесно в текущей роли и вы готовы к большему, или потому что вам плохо на текущем месте и хочется что-то изменить? Если второй вариант — сначала разберитесь с состоянием», — посоветовала Остроносова.

Эксперт рекомендует взять отпуск, снизить нагрузку, поговорить с руководителем о приоритетах. Без этого разговор о деньгах будет не переговорами, а криком о помощи, который почти никогда не срабатывает.

«Если же вы действительно готовы к росту, ваша просьба должна звучать максимально фактологически. Не "я хочу больше денег" и даже не "я много работаю", а "мои текущие задачи и зона ответственности уже соответствуют следующему грейду, давайте зафиксируем это". Руководитель может спорить с вашими амбициями, но спорить с перечнем ваших реальных задач ему сложнее», — объяснила Остроносова.

Следует подготовить список того, что вы делаете сейчас, чего не было в вашем трудовом договоре год назад. Это станет главным оружием, подчеркнула эксперт.

«Если вам отказали без внятных причин, а вы объективно выросли как специалист, не торопитесь угрожать увольнением. Угроза сжигает остатки доверия. Просто начните спокойно смотреть рынок. Отказ в повышении для вовлеченного сотрудника — это информация. Не эмоция, а факт о том, как компания оценивает ваш вклад. И этот факт может стать основанием для совершенно другого разговора уже с другим работодателем», — заключила Остроносова.

Ранее россиянам рассказали, что повысить зарплату в 2026 году можно уйдя в дефицитную нишу или открыто попросив прибавки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе увидели благоприятный момент для стремительного продвижения России на Украине

    Россиян предупредили о мошеннических схемах вокруг капремонта

    Сборная Украины вышла в высший дивизион чемпионата мира по хоккею

    Риелтор сравнил выгоду при покупке и аренде жилья

    Раскрыты особенности Дня Победы в Армении

    Песков рассказал о планах Путина на 9 Мая

    В России заметили панику в поведении Обамы

    Желающим просить повышение на работе россиянам дали совет

    Косачев назвал Украину марионеткой Европы

    Врач объяснил феномен возникновения косоглазия после нервного срыва

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok