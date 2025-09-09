Мир
00:51, 9 сентября 2025Мир

Пакистан признает Армению членом ООН на одном условии

ТАСС: Пакистан признает Армению членом ООН в обмен на членство в ЕАЭС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пакистан готов признать Армению членом Организации объединенных наций (ООН) в обмен на членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об одном условии Исламабада сообщило ТАСС со ссылкой на источники.

«Пакистан действительно планирует это сделать, и как ответный шаг — получить консенсус по вопросу присоединения к ЕАЭС», — рассказал собеседник агентства.

Другой источник ТАСС заявил, что «это обозримая перспектива», реализация которой займет от нескольких недель до нескольких месяцев.

Ранее стало известно, что Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Также появилась информация о том, что Пакистан принял аналогичное решение в адрес Армении. Однако стороны официально пока не подтвердили это.

