Решение Индии заблокировать заявку Азербайджана на вступление в ШОС объяснили

Силаев о блокировке заявки Азербайджана в ШОС: Решение принято заранее

Решение Индии заблокировать заявку Азербайджана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) объяснил в беседе с «Ридусом» ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. По его словам, оно было принято заранее и последние действия главы республики Ильхама Алиева никак не повлияли на это.

Специалист напомнил, что президент Азербайджана во время встречи с премьер-министром Пакистана Мианом Мухаммадом Шахбазом Шарифом в Китае поздравил Исламабад с победой над Индией. При этом, считает эксперт, это никак не повлияло на решение Нью-Дели заблокировать заявку Баку, хотя сам Алиев посчитал, что это ничто иное как месть за поддержку Пакистана.

«Личность Алиева никакого отношения к этому не имеет. Зато теперь, когда Алиев поздравил Пакистан с победой, у него появилось красивое объяснение, почему Индия не хочет видеть Баку в ШОС», — порассуждал он, добавив, что позиция Индии в отношении Баку является отражением продолжающегося с 1947 года индо-пакистанского конфликта.

Так, продолжил он, Пакистан не желает участия в ШОС дружественной Нью-Дели Армении, из-за чего Индия против участия в организации дружественного Исламабаду Азербайджана.

О том, что Индия заблокировала заявку Баку, стало известно накануне. «Решение Индии воспрепятствовать этому процессу противоречит принципам многосторонней дипломатии и "шанхайскому духу", которые предусматривают недопустимость переноса двусторонних споров на многосторонние площадки», — прокомментировали этот шаг азербайджанские официальные лица.