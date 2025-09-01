В Азербайджане обвинили одну страну в запрете на вступление Баку в ШОС

AnewZ: Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС

Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает издание AnewZ.

«Решение Индии воспрепятствовать этому процессу противоречит принципам многосторонней дипломатии и "шанхайскому духу", которые предусматривают недопустимость переноса двусторонних споров на многосторонние площадки. Согласно этим сообщениям, позиция Индии тесно связана с братскими отношениями Азербайджана с Пакистаном», — сообщили журналисты со ссылкой на азербайджанские официальные лица.

Один из источников издания оценил такие действия как демонстрацию «ограниченного и близорукого характера политики Индии». При этом отмечается, якобы Пакистан начал шаги в сторону разморозки отношений с Арменией после консультаций с Баку.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией. Он заявил, якобы Индия пытается мстить Азербайджану на международных площадках.