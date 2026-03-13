Реклама

06:19, 13 марта 2026Интернет и СМИ

Сообщения с потерянного телефона мужа привели жену на порог дома его любовницы

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Iuliia Pilipeichenko / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником Apprehensive-Yak9364 рассказала, как заподозрила у своего 35-летнего мужа психическое расстройство. Однако правда шокировала ее еще больше.

«Примерно три месяца назад мой муж начал присылать мне в WhatsApp очень неприятные сообщения, находясь на работе. Сначала это были просто злые комментарии. Например, он говорил, что я ленивая, что я ужасная мать, и что он жалеет, что женился на мне. Это произошло совершенно неожиданно, но, возвращаясь из офиса, он вел себя, как будто ничего не произошло», — написала женщина, воспитывающая с супругом двоих детей.

Когда грубое сообщение пришло в первый раз, она списала все на тяжелый рабочий день мужа, однако ситуация повторилась. В поступавших сообщениях женщину называли бесполезной и никому не нужной. В очередной раз попытавшись обсудить проблему с мужем, автор увидела лишь его растерянное лицо. Когда ему продемонстрировали сообщения, он сказал, что не отправлял их, и начал утверждать, что вообще потерял свой смартфон. Об этом он своей жене рассказывал, однако на работе ему выдали новое устройство с тем же номером.

«Я понимаю, это звучит нелепо, но он не выглядел виноватым. Он выглядел растерянным, почти испуганным. Но месяц назад я не выдержала: показала ему целую пачку новых сообщений и сказала, что больше так жить не могу и что если он меня так сильно ненавидит, то пусть скажет это мне в лицо. Он продолжал настаивать, что не отправлял их, и предположил, что возможно, кто-то над нами издевается», — пожаловалась женщина.

После этого она собрала вещи и вместе с детьми поехала к своим родителям, однако поток сообщений после этого не иссяк. «Побег к маме только подтверждает мою правоту», — писал отправитель в одном из них. «Ты жалкая», — констатировал он в другом. «В конце концов ты приползешь обратно на коленях», — издевался он в третьем.

«Я искренне считаю, что мой муж — психопат. Либо он лжет мне в лицо, либо происходит что-то действительно странное. Я чувствую, что схожу с ума, и не знаю, чему верить. До этого у нас были самые идеальные отношения, какие только можно представить», — написала автор.

Некоторые пользователи в комментариях, анализируя слова мужа, рассказали женщине, что к одной учетной записи WhatsApp можно подключить несколько устройств. Это натолкнуло автора на мысль о том, что кто-то действительно присылает ей сообщения с потерянного смартфона ее супруга. Чтобы доказать это, она отправилась в полицейский участок.

«Я попросила офицеров отследить местоположение устройства до конкретного дома. Она есть у нашего мобильного оператора, и полицейские мне помогли это сделать, так как я — супруга владельца смартфона. Адрес показался мне знакомым — этот дом находился совсем рядом с нашим», — раскрыла детали своего расследования женщина.

Подъехав к нему, она вспомнила, что даже бывала внутри — дом принадлежал коллеге мужа, периодически устраивавшей там корпоративы. После этого она отправилась к супругу и спросила, что его потерянный телефон делает дома у его же коллеги. Мужчина поначалу выглядел шокированным, а после предположил, что та могла по какой-то причине принести его с работы.

«Этот ответ меня совершенно не устроил, да и вся ситуация казалась мне подозрительной. Отправленные мне сообщения были слишком личными. Их автор знал обо мне вещи, которые знают только очень близкие мне люди. Поэтому я надавила. И выяснилось, что коллега была не просто коллегой. Мой муж изменял мне с ней уже больше года», — написала женщина.

Так она догадалась, что все сообщения отправляла ей любовница мужа. Она знала обо всех переменах в жизни семьи и пользовалась этим, чтобы запугать автора. При этом для отправки она использовала WhatsApp, в котором был авторизован ее любовник.

«Мое доверие к нему полностью утрачено. Я официально начала бракоразводный процесс», — заключила она.

Ранее другая пользовательница Reddit заподозрила мужа в измене после нелепой истории об изнасиловании. Тот рассказал ей, что во время визита в бар с коллегами во время одной из командировок упал на пол, а одна из девушек стянула с него штаны.

