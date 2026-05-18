Фармацевт дал советы по защите кишечника во время приема антибиотиков

Фармацевт Росс Фан дал четыре совета, которые помогут защитить кишечник во время приема антибиотиков. Его рекомендации приводит издание El Economista.

Во-первых, по словам Фана, в период антибактериальной терапии, чтобы поддержать микрофлору кишечника, необходимо увеличить потребление клетчатки и сократить количество жиров в рационе. Во-вторых, нужно отказаться от ультрапереработанных продуктов, в том числе фастфуда, поскольку они содержат много сахара, консервантов и искусственных ароматизаторов, которые негативно влияют на работу этого органа, подчеркнул специалист.

При этом ферментированные продукты, напротив, необходимо добавить в ежедневное меню, так как они способствуют размножению полезных бактерий в кишечнике, дополнил фармацевт. Заключительный совет Фана — рассмотреть возможность приема пробиотиков. Их эффективность может варьироваться в зависимости от дозировки, продолжительности лечения, возраста и общего состояния здоровья, отметил он.

