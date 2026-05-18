16:31, 18 мая 2026

Фармацевт дал советы по защите кишечника во время приема антибиотиков

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фармацевт Росс Фан дал четыре совета, которые помогут защитить кишечник во время приема антибиотиков. Его рекомендации приводит издание El Economista.

Во-первых, по словам Фана, в период антибактериальной терапии, чтобы поддержать микрофлору кишечника, необходимо увеличить потребление клетчатки и сократить количество жиров в рационе. Во-вторых, нужно отказаться от ультрапереработанных продуктов, в том числе фастфуда, поскольку они содержат много сахара, консервантов и искусственных ароматизаторов, которые негативно влияют на работу этого органа, подчеркнул специалист.

При этом ферментированные продукты, напротив, необходимо добавить в ежедневное меню, так как они способствуют размножению полезных бактерий в кишечнике, дополнил фармацевт. Заключительный совет Фана — рассмотреть возможность приема пробиотиков. Их эффективность может варьироваться в зависимости от дозировки, продолжительности лечения, возраста и общего состояния здоровья, отметил он.

Ранее гастроэнтеролог Саурабх Сети рассказал о главных ошибках во время завтрака. Так, он предупредил о риске возникновения изжоги из-за употребления кофе натощак.

