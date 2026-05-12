Насмерть сбивший на электросамокате пенсионера российский подросток избежал колонии

В Ставрополе подросток насмерть сбил пенсионера и избежал колонии

В Ставрополе суд вынес приговор по делу насмерть сбившего пенсионера подростка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, летом 2025 года 17-летний юноша мчался на электросамокате по центру города на скорости свыше 20 километров в час и сбил 68-летнего пенсионера. Полученная пожилым мужчиной травма оказалась несовместима с жизнью. По итогам судебного разбирательства молодой человек избежал колонии, получив наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева назвала самокатчиков террористами и имбецилами.