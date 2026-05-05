Водонаева назвала самокатчиков террористами и имбецилами

Водонаева назвала самокатчиков террористами и камикадзе

Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева объяснила, почему выступает против водителей электросамокатов. Она назвала любителей такого транспорта террористами, передает «Комсомольская правда».

«Для меня это террористы, камикадзе, смертники на улицах наших городов, которые шныряют просто по паркам, по тротуарам, и ты успеваешь от них шугаться», — заявила телеведущая. Она отметила, что начала недолюбливать самокаты несколько лет назад, когда нетрезвая водительница электросамоката сбила ее сына. Ребенок получил ушибы и не пострадал серьезно, однако случай заставил Водонаеву задуматься о безопасности средств индивидуальной мобильности (СИМ).

При этом блогерша отметила, что не имеет ничего против обычных самокатов. «Электросамокат – это просто транспорт для имбецилов. Ты встал, и ты поехал. Тебе Бог дал две ноги, две руки, пользуйся ногами по назначению. Даже у меня нет вопросов к обычным самокатам. Ты отталкиваешься ногой, ты своим телом контролируешь процесс. Эти же летят, не контролируя ничего, на огромной скорости», – объяснила Водонаева.

Она добавила, что после ее комментариев об электросамокатах один из сервисов проката выпустил промокод «Токсичная швабра», намекнув на нее. Телеведущая подчеркнула, что имеет нормальную фигуру.

«Я не худая, я стройная. Взрослая, стройная женщина. А какая я должна быть? Жирной свиньей я должна быть? Чтобы только на самокатах передвигаться? Нет. Я хожу пешком много. Слежу за здоровьем. <…>. А кто-то возит свой жир такой застарелый, такой застойный, с непроходимой лимфой на самокате», – заявила Водонаева.

Ранее Водонаева призвала пользователей электросамокатов больше ходить пешком.