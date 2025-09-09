Силовые структуры
08:07, 9 сентября 2025Силовые структуры

Защита осужденной за фейки московского педиатра попросила отменить приговор

Защита педиатра Буяновой обжаловала ее приговор за фейки об армии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Защита педиатра Надежды Буяновой обжаловала ее приговор за фейки об армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Оскара Черджиева.

В жалобе указано, что судами первой и апелляционных инстанций были допущены нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального права. Адвокат просит отменить приговор.

По данным следствия, будучи врачом в московской клинике, Буянова, на приеме некорректно высказалась об отце ребенка, участвовавшем в специальной военной операции (СВО). Кроме того, по версии обвинения, она, узнав, что мальчику не хватает отца, отдавшего жизнь при исполнении военного долга, стала над ним насмехаться. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении нее дело. Ее приговорили к 5,5 года лишения свободы.

