Обвиняемую по делу о фейках о Российской армии московского педиатра осудили

В Москве суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года по делу о фейках о ВС России

В Москве Тушинский районный суд приговорил обвиняемую по делу о фейках о Российской армии педиатра Надежду Буянову к 5,5 года лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Буянова признана виновной по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ с использованием служебного положения»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что педиатру прокурор запрашивал шесть лет лишения свободы.

По данным следствия, будучи врачом в московской клинике, Буянова, на приеме некорректно высказалась об отце ребенка, участвовавшем в специальной военной операции (СВО). Кроме того, по версии обвинения, она, узнав, что мальчику не хватает отца, отдавшего жизнь при исполнении военного долга, стала над ним насмехаться. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении нее дело.