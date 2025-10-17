Появились неожиданные детали смерти основателя сети магазинов Mango

Сын основателя Mango Исака Андика Джонатан подозревается в его смерти

Испанская полиция раскрыла неожиданные детали смерти основателя сети магазинов Mango, предпринимателя Исака Андика. Соответствующая информация появилась на сайте радиостанции Cadena SER.

Правоохранительные органы Каталонии подозревают сына владельца модного бренда Джонатана. Оказалось, что он был единственным свидетелем несчастного случая, произошедшего в горах.

Отмечается, что следствие возобновило расследование дела из-за противоречий в показаниях наследника бизнесмена. В то же время уточняется, что у полиции все еще нет улик, указывающих на его причастность к инциденту, а также свидетельств, описывающих плохие отношения между сыном и отцом.

О кончине Исака Андика стало известно 14 декабря 2024 года. 71-летний магнат упал с обрыва в пещерах горного массива Монтсеррат. Джонатан заявил на первых допросах, что услышал как отец поскользнулся. При этом, по его словам, он ничего не видел, поскольку шел впереди него. Он отметил, что поход для бизнесмена был несложным.