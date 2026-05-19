22:41, 19 мая 2026

Учитель высказался о скандале с «уходом из школы» Анны Пересильд

Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Алексей Учитель высказался о решении своей дочери Анны Пересильд окончить школу экстерном. Об этом он сообщил Super.ru.

На премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Алексей Ефимович поддержал решение дочери и отметил, что желает ей поступить в ГИТИС.

«Поступит, я надеюсь... еще же тоже — вдруг не примут, мало ли. Буду ли протежировать? Она нас с мамой уже протежирует, у нее уже есть собственная биография», — заявил Учитель.

Ранее Пересильд объявила бойкот журналистам из-за цитаты о 16-летней дочери. Пересильд добавила, что больше не будет комментировать личную жизнь и семейные вопросы, поскольку из любого ответа пытаются сделать «желтуху» и «перчик».

