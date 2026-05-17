Мощный удар дронов-камикадзе «Герань-2» по Днепропетровску сняли на видео

Опубликованы кадры, на которых запечатлен момент удара беспилотников-камикадзе «Герань-2» по объекту в Днепропетровске. Видео распространил Telegram-канал «Труха Дніпро | Новини».
Детали о характере объекта и возможных последствиях атаки на текущий момент не раскрываются.
Ранее группировка «Центр» уничтожила технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском, Димитровом и в Днепропетровской области.
До этого безуспешная попытка дронов ВСУ пробить защитные ангары с «Искандерами» попала на видео.