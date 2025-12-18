Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:58, 18 декабря 2025Из жизни

Женщина въехала в крытый бассейн и утопила машину с дочерью внутри

Во Франции женщина случайно утопила машину с дочерью внутри в бассейне
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Andrei Armiagov / Shutterstock / Fotodom

В городе Ла-Сьота, Франция, 38-летняя женщина случайно утопила машину в крытом бассейне. Об этом сообщает La Provence.

Как стало известно позднее, женщина пыталась припарковаться рядом со зданием бассейна, но перепутала педали газа и тормоза. Машина сорвалась с места, разбила стеклянную дверь, въехала в воду и пошла ко дну. В этот момент в автомобиле была не только женщина, но и ее пятилетняя дочь.

Материалы по теме:
Тела пропавших в 1976 году пенсионеров нашли в реке. Было много теорий об их исчезновении, но ни одна не подтвердилась
Тела пропавших в 1976 году пенсионеров нашли в реке. Было много теорий об их исчезновении, но ни одна не подтвердилась
19 сентября 2024
Исчезнувшая Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
ИсчезнувшаяПримерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
21 мая 2020

К ним тут же бросились на помощь очевидцы. Они вытащили мать и дочь из воды. Женщины не получили серьезных травм, но их все равно доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Малайзии пропавшую семью из султаната Хедах обнаружили в затопленной машине на дне реки. Следователи установили, что отец семейства не справился с управлением и автомобиль упал в реку, уровень которой был выше обычного из-за дождей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ готовят прорыв через российскую границу под Новый год. Что об этом известно?

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России объяснили отсутствие публичных заявлений по мирному плану с Украиной

    В России сняли с продажи книгу про планету гермафродитов

    «Ростех» рассказал о постройке антидроновой крепости

    58-летняя Джулия Робертс опубликовала селфи без макияжа

    Названо опасное последствие решения ЕС по замороженным активам России

    Великобритания ударила по российской нефти

    Орбан обвинил ЕС в попытке объявить войну России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok