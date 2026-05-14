Шойгу назвал число взятых Россией под контроль с начала года населенных пунктов в зоне СВО

С начала года Россия взяла под контроль более 80 населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Их число назвал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе встречи секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, пишет РИА Новости.

По его словам, с января Российская армия заняла более 1800 квадратных километров территории.

Шойгу также подчеркнул, что Вооруженные силы России владеют стратегической инициативой и уверенно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее президент России Владимир Путин фразой «мы знаем, чем все это закончится» высказался об итогах спецоперации. Глава государства подчеркнул, что Москва не будет делать публичных заявлений на этот счет, а просто реализует поставленные цели и задачи.

В марте зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей СВО военными средствами. Он напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако они должны вестись на ее условиях. Однако, считает политик, Украина к такого рода решениям не готова.