Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 14 мая 2026Россия

Шойгу назвал число взятых Россией под контроль с начала года населенных пунктов в зоне СВО

Шойгу: С начала года Россия взяла под контроль более 80 населенных пунктов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С начала года Россия взяла под контроль более 80 населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Их число назвал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе встречи секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, пишет РИА Новости.

По его словам, с января Российская армия заняла более 1800 квадратных километров территории.

Шойгу также подчеркнул, что Вооруженные силы России владеют стратегической инициативой и уверенно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее президент России Владимир Путин фразой «мы знаем, чем все это закончится» высказался об итогах спецоперации. Глава государства подчеркнул, что Москва не будет делать публичных заявлений на этот счет, а просто реализует поставленные цели и задачи.

В марте зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей СВО военными средствами. Он напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако они должны вестись на ее условиях. Однако, считает политик, Украина к такого рода решениям не готова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство постсоветской страны объявило об отставке

    Постсоветская страна не захотела помогать России в обходе санкций

    Обиженный после расставания россиянин продумал особо жестокое убийство

    В России отреагировали на снижение числа православных в стране

    Обвиняемому в 30 эпизодах мошенничества экс-главе правительства Кузбасса запросили срок

    В выступлениях уехавшего из России стендап-комика заметили реабилитацию нацизма

    МИД Китая объяснил визит в страну попавшего под санкции Рубио

    Названа неожиданная причина ухудшения памяти и мышления

    Страну-партнера России охватили массовые протесты из-за топливного кризиса

    Раскрыты договоренности США и Китая по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok