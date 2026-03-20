16:23, 20 марта 2026Мир

Франция захватила следовавший из России танкер под флагом Мозамбика. Как ей помогла в этом Великобритания?

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Prefecture maritime de la Mediterranee / Etat Major des Armees / Handout / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Франции захватили танкер Deyna, следовавший из России под флагом Мозамбика. Об этом стало известно в пятницу, 20 марта.

«Военно-морские силы Франции взяли на абордаж нефтяной танкер под флагом Мозамбика в западной части Средиземного моря», — сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников.

Уточняется, что захваченное судно вышло из российского порта в Мурманске.

В захвате судна участвовала Британия

Морская префектура Средиземного моря подтвердила проведение операции в отношении нефтяного танкера Deyna, передает ТАСС.

20 марта 2026 года силы ВМС Франции провели операцию в открытом море, в западной части Средиземного моря, в отношении нефтяного танкера Deyna, шедшего под флагом Мозамбика и следовавшего из Мурманска

Морская префектура Средиземного моря

Фото: Jean-Francois DEROUBAIX / Gamma-Rapho via Getty Images

В префектуре уточнили, что операция проводилась совместно с союзниками Франции, в том числе Великобританией. Последняя участвовала в «отслеживании судна».

Сейчас, по информации ведомства, судно сопровождается ВМС Франции к месту якорной стоянки для продолжения проверок.

Макрон объяснил захват танкера французскими военными

Президент Франции Эммануэль Макрон также сообщил о захвате следовавшего из России под флагом Мозамбика танкера в Средиземном море. Политик заявил, что танкер относится к судам, которые якобы наживаются на военных действиях и нарушают международное морское право.

Эти суда, которые обходят международные санкции и нарушают международное морское право, наживаются на войне. Они стремятся получить прибыль и финансировать военные действия России

Эммануэль Макронпрезидент Франции

Фото: Yves Herman / Reuters

Это не первый случай захвата судна из-за подозрений в связях с Россией

22 января в Средиземном море французский военно-морской флот остановил танкер Grinch, также следовавший из порта в Мурманске. По словам французского лидера, судно находилось под международными санкциями и было заподозрено в использовании фальшивого флага. В той операции участвовали британские военные моряки из штаба Объединенного командования по специальным операциям (PJHQ) Соединенного Королевства.

«Мы не потерпим никаких нарушений. <…> Мы полны решимости соблюдать международное право и обеспечивать эффективное исполнение санкций. Деятельность "теневого флота" способствует финансированию войны против Украины», — заявил тогда Макрон.

При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заверила, что какая-либо связь задержанного Францией танкера Grinch с Россией отсутствует.

Материалы по теме:
«Некоторые страны заигрались». Москва представила ответ на угрозы Запада «теневому флоту» России. В чем он заключается?
«Это подрывает все правила». Запад начал войну с «теневым флотом» России? Как ответит Москва и чем это грозит мировой экономике?
1 марта Бельгия при поддержке французских сил провела операцию по перехвату танкера, якобы связанного с Россией. Об этом сообщил министр обороны страны Тео Франкен. По его словам, судно якобы также относится к теневому флоту.

«В Северном море наши вертолеты ВМС Франции этой ночью помогли бельгийским силам задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции», — сообщил по итогам операции президент Франции. Он также опубликовал кадры, на которых видно, как к танкеру приблизились два вертолета. Один из них снизился и завис над судном, после чего была произведена высадка на борт.

