Захарова ответила на вопрос о принадлежности захваченного Францией танкера

Захарова: Какая-либо связь задержанного Францией танкера с Россией отсутствует

Какая-либо связь задержанного Францией танкера Grinch с Россией отсутствует. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается упомянутого вами танкера, то, по имеющимся в открытых источниках сведениям, у него какая-либо связь с нашей страной отсутствует», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что Москва примет все возможные меры для защиты российских судов в случае, если в их отношении будут нарушаться нормы международного права.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Франция вынуждена освободить задержанный ее Военно-морскими силами нефтяной танкер, следовавший из России, из-за требований национального законодательства.