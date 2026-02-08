«Это подрывает все правила». Запад начал войну с «теневым флотом» России? Как ответит Москва и чем это грозит мировой экономике?

Политолог Гудев: Россия имеет несколько способов защитить суда от Запада

Россия имеет несколько правовых способов защитить суда от стран Запада, которые они считают частью «теневого флота». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН Павел Гудев.

За последние несколько месяцев США и страны Европы начали активнее задерживать суда, которые они ассоциируют с Россией. В частности, речь идет либо о судах других стран, использующих российский флаг, либо о якобы «теневом флоте» Москвы.

Среди них:

8 января — захват танкера Bella 1 под Панамским флагом силами США. Перед его задержанием судно было переименовано в Marinera и сменило флаг на российский;

— захват танкера Bella 1 под Панамским флагом силами США. Перед его задержанием судно было переименовано в Marinera и сменило флаг на российский; 9 января — захват танкера Olina под флагом Восточного Тимора;

— захват танкера Olina под флагом Восточного Тимора; 22 января — захват танкера Grinch силами Франции, он вышел из Мурманска 5 января;

— захват танкера Grinch силами Франции, он вышел из Мурманска 5 января; 3 февраля — задержание следственным отделом Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии контейнеровоза с российскими моряками.

Что такое «теневой флот»? Термин, используемый для танкеров, которые фактически контролируются попавшей под санкции страной и помогают ей поставлять нефтепродукты и энергоресурсы в обход введенных экономических ограничений. Впервые термин появился в 2019 году для описания сложных схем, которые осуществляли Венесуэла и Иран для поставок по морю нефти в обход санкционного давления со стороны США. Предполагается, что «теневой флот» пользуется различными тактиками, чтобы запутать следящих за исполнением санкций. Такие меры могут включать в себя использование «удобных флагов» — регистрацию судна в стране, где ниже налоги и меньше бюрократии — смену названия, быструю передачу груза, изменение формального маршрута в ходе плавания. По мнению стран Запада, Россия якобы сформировала собственный «теневой флот», который успешно обходит вводимые ограничения. Предполагается, что его применение позволило обойти введенный потолок на нефтяные цены и во многом обесценило антироссийские санкции.

Как указал Гудев, чтобы избежать новых инцидентов в будущем, России «следует более ответственно подходить к выдаче своего флага тем или иным судам, чтобы ее никогда и никто не смог бы ассоциировать с государствами "удобного флага"».

«А если и происходит задержание судна под какими-либо благовидными предлогами, нужно защищать интересы не только россиян на борту, но и всего экипажа, вплоть до обращения в международные судебные инстанции! Это будет примером ответственного поведения», — указал исследователь.

Политолог также напомнил — если Россия предоставляет возможность какой-либо стране плавать под своим флагом, то необходимо выполнять ряд обязанностей, которые позволят избежать задержаний: следить за техническим состоянием судна, не допускать загрязнения морской среды.

Если же судно незаконно остановлено, задержано и арестовано, то у государства-флага есть возможность оспаривания таких действий в рамках Международного трибунала по морскому праву Павел Гудев руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН

Как страны Запада пытаются уголовно преследовать связанные с Россией суда?

Как отметил Гудев, если судно загрязняет окружающую среду, то ему грозит лишь штраф. А если находится в ненадлежащем техническом состоянии, то необходимо устранить все неисправности.

Однако страны Запада ищут способы для уголовного преследования связанных с Россией судов.

Балтийские страны хотят распространить [уголовную юрисдикцию] в отношении умышленного повреждения критически важной подводной инфраструктуры; США считают, что они могут (...) арестовывать все суда, которые не имеют национальности или несут ложный флаг Павел Гудев руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН

Эксперт также обратил внимание на последние два инцидента с Эстонией и Францией, указав, что по формальным нормам Таллин и Париж имели право останавливать российские суда.

В частности, в первом случае контейнеровоз с российскими моряками зашел во внутренние воды Эстонии для заполнения топлива и встал на якорную стоянку, что возможно только при получении разрешения властей.

Судно не просто могло быть подвергнуто проведению проверки, но и в случае подозрения в нарушении законодательства могло быть задержано (...) [Можно предположить, что] такое задержание было спланированной провокацией. Но мы знаем, что эти подозрения не оправдались и судно было в итоге отпущено Павел Гудев руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН

«Что касается действий французских властей, то военный корабль любого государства может остановить и проинспектировать судно даже в открытом море под предлогом борьбы с пиратством, работорговлей и отсутствием флага (...) Однако, как мы знаем, после нескольких дней проверок данное судно также было отпущено», — добавил эксперт.

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Какие риски создают страны Запада?

Гудев подчеркнул, что действия стран Запада по задержанию российских судов создают серьезные риски.

США и их союзники ведут внеправовую борьбу (...) Они пытаются максимально широко трактовать понятия, закрепленные в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Такие интерпретации, безусловно, подрывают все правила и порядки, которые сложились за десятилетия Павел Гудев руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН

При этом исследователь добавил, что попытки Запада задерживать любые суда под политическим предлогом могут нанести вред не только России, но и самим себе.

Причиной тому является тот факт, что почти во всех судах интернациональные команды моряков, поэтому захват судов может угрожать и гражданам союзных стран.

Команды на судах практически всегда интернациональные (...) И учитывая, что около 80 процентов всей мировой торговли осуществляется морем, такая «борьба» способна затронуть интересы и тех государств, которые пытаются противостоять «теневому флоту» Павел Гудев руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН

Как Россия ответит на захват судов?

4 февраля посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что захват судов Западом говорит о его невозможности честно конкурировать.

Они вынуждены применять, по сути, бандитские методы с тем, чтобы получить дивиденды, как это у них и принято, за счет различных неоколониальных и захватнических практик Марат Бердыев посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС

Он также рассказал, что Россия с партнерами в рамках G20 даст юридическую оценку пиратских захватов судов странами Европы, создающими экономические риски, и потребует отказа от этой практики. Посол пообещал, что дискуссия будет острой, сложной и неудобной, в первую очередь, для Франции и Великобритании.

